تبحث عن عمل؟ مع "تيك توك" قدّم سيرة ذاتية "غير تقليدية" مصورة بالفيديو

أطلقت شبكة "تيك توك" الاجتماعية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب برنامجاً في الولايات المتحدة يتيح لمستخدميها تقديم مقطع فيديو قصير عن سيرهم الذاتية بدلاً من النبذة التقليدية المكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.

واغتنمت بعض الشركات الفرصة سعياً ألى توظيف المنتمين إلى "جيل زي" الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بينها سلسلة مطاعم "شيبوتلي" ومتاجر "أبركرومبي آند فيتش" للملابس ومحال السوبرماركت "تارغت" و"وورلد ريسلينغ انترتينمنت" لتنظيم مباريات المصارعة أو حتى فريق "ديترويت" لكرة السلة.

وأوضحت "شيبوتلي" في بيان الخميس أنها "تواصل تجربة أساليب جديدة لمقابلة المرشحين المحتملين أينما كانوا، نظراً إلى ضيق سوق العمل".

واضافت "بفضل برنامج السير الذاتية الذي توفره +تيك توك+، يمكن للمرشحين المحتملين (...) إظهار صدقيتهم وشغفهم الحقيقي بطريقة تختلف عن السيرة الذاتية التقليدية أو المقابلة الجالسة".

يقول نيك تران رئيس التسويق العالمي في تيك توك إن كارير توك #CareerTok هي بالفعل ثقافة فرعية مزدهرة على المنصة، ويضيف: "لا يسعنا الانتظار لنرى كيف سيعتمد المجتمع السير الذاتية لتيك توك ويساعد في إعادة تصور التوظيف واكتشاف الوظائف".

وترى كايلا ديكسون، وهي مديرة تسويق في تيك توك، أن سير تيك توك الذاتية TikTok Resumes امتداد طبيعي لبرنامج سفراء كلية تيك توك، حيث ققامت الشركة بتوظيف المئات من طلاب الجامعات كممثلين للعلامة التجارية داخل الحرم الجامعي، وتضيف ديكسون: "مثل الكثيرين، تأثر طلاب الجامعات بالوباء وأظهروا مرونة وتفاؤلًا ثابتين وكانوا مصدر إلهام. نحن متحمسون لمساعدة الطلاب والباحثين عن عمل في كل مكان على إطلاق العنان لإبداعهم والحصول على الوظيفة!"

وبدأت "تيك توك" توفير أداتها الأربعاء من ضمن برنامج تجريبي من المقرر أن يستمر إلى 31 تموز/يوليو.

ويتيح البرنامج لمسؤولي التوظيف في الشركات نشر عروض العمل لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن لمستخدمي "تيك توك" من خلاله الترشح للوظائف المعروضة بإرسال مقطع فيديو وإضافة وسم محدد إليه.

وتوفر الشبكة الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة محتويات وافرة اصلاً في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف المهنية يمكن الاطلاع عليها من خلال وسمَي #كارير تيك توك و#كاريرتوك بالإنكليزية.