كوماندوس من 26 كولومبيا وأميركييْن اغتالوا رئيس هايتي.. بعضهم اعتقل وبعضهم قتل وبعضهم ما يزال مطاردا

أعلنت تايوان الجمعة أنّ 11 من المشتبه بهم الموقوفين في إطار التحقيق المتعلّق باغتيال رئيس هايتي قد اعتقلتهم الشرطة الهايتيّة داخل مجمع السفارة التايوانية في العاصمة بور او برنس حيث كانوا مختبئين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو إن السفارة أغلقت الأربعاء "لأسباب أمنية" في أعقاب جريمة القتل.

وأضافت المتحدثة لوكالة فرانس برس "فجر الثامن من تموز/يوليو اكتشف جهاز أمن السفارة أن مجموعة من المسلحين اقتحموا باحة السفارة". وأضافت أن "أفراد الأمن ابلغوا على الفور موظفي السفارة والشرطة الهايتية".

وتابعت "بناء على طلب الحكومة الهايتية ومن أجل المساعدة في اعتقال المشتبه بهم منحت السفارة الشرطة الهايتية الموافقة على دخول محيط السفارة".

من جهتها، وصفت السفارة التايوانية في بورت أو برنس التي تقع في مكان قريب من مقر الرئيس الراحل مويز، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني المسلحين بأنهم "مرتزقة" ويشتبه بضلوعهم في عملية الاغتيال.

وقالت السفارة التايوانيّة إنّ "الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.

وأعلنت شرطة هايتي مساء الخميس أنّ الكوماندوس المسلّح المسؤول عن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز الذي قُتِل الأربعاء، يتكوّن من 26 كولومبيّاً وأميركيَين اثنين يتحدّران من هايتي.

وقال ليون شارل، المدير العام لشرطة هايتي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الأمر يتعلّق بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفّذوا العمليّة لاغتيال الرئيس".

وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال الأمركيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيّاً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارّين.

وأضاف شارل أنّه تمّ العثور على "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون"، مبدياً تصميمه على العثور على المهاجمين الثمانية الآخرين.

ولم تؤكّد وزارة الخارجيّة الأميركيّة اعتقال مواطنَين أميركيَين، لكنّها قالت الخميس إنّها وافقت على مساعدة شرطة هايتي في التحقيق.

وتتسارع عمليّة تعقّب فريق الاغتيال الذي أردى مويز بالرصاص في مقرّ إقامته في العاصمة بور او برنس.

وباتت أفقر دول الأميركيّتين على شفا الفوضى، وقد أغلقت المتاجر والمصارف ومحطات الوقود في العاصمة الخميس.

وأغلق مطار العاصمة والحدود البرية مع جمهورية الدومينيكان التي تتقاسم جزيرة اسبانيولا مع هايتي.

وكانت الشرطة تبادلت إطلاق النار مع القتلة المشتبه فيهم في العاصمة في وقت مبكر الأربعاء غداة الهجوم على مقر إقامة الرئيس.