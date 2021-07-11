محكمة مصرية تؤيد السجن المؤبد لعشر قيادات إخوانية في قضية "اقتحام السجون"

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأحد أن محكمة النقض أيدت بحكم نهائي أحكام السجن المؤبد على عشرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في القضية التي عرفت باسم "اقتحام السجون" ودارت أحداثها خلال انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقالت الوكالة إن المحكمة رفضت الطعون التي قدمها المتهمون وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر أيلول عام 2019.

والقيادات العشرة التي شملها الحكم هم محمد بديع مرشد الجماعة آنذاك ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومصطفى الطاهر الغنيمي ومحمود أحمد زناتي وحازم فاروق عبد الخالق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.

وألغت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.