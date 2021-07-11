قناة السويس تحقق إيرادات سنوية قياسية تقترب من 6 مليارات دولار

أعلنت هيئة قناة السويس الأحد أنها حققت أعلى ايرادات سنوية في تاريخها خلال السنة المالية 2020-2021 اذ بلغت عائداتها 5،84 مليارات دولار.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان إن "عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة إذ سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة وبلغ 5.84 مليارات دولار مقابل 5.72 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2% وبفارق 124.3 مليون دولار".

وأوضح ربيع أن "السياسات التسويقية المرنة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021".

ويأتي إعلان هذه الإيرادات القياسية بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق مع ملاك حاملة الحاويات ايفر غيفن سمح لها بمغادرة القناة التي كانت جنحت فيها وأغلقتها أمام حركة الملاحة لمدة أسبوع في آذار/مارس.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.

وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5,6 مليارات دولار.

وتؤمّن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وفي 11 أيار/مايو الفائت، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.

وكان السيسي تعهّد إثر جنوح "إيفر غيفن" شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.