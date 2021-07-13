البحرين تقوم بتحديث قائمة الدول الحمراء وتحظر دخول المسافرين من 16 دولة إضافية منها تونس والعراق

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن شؤون الطيران المدني في المملكة أعلنت هذا الثلاثاء حظر دخول المسافرين من 16 دولة جديدة بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك والفلبين وإندونيسيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا. وكانت البحرين قد علقت دخول القادمين من دول على "القائمة الحمراء" لديها في مايو-أيار. وتشمل القائمة الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش ونيبال. واستثنت البحرين من القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي للوباء وموافقة اللجنة التنسيقية، أعلنت شؤون الطيران المدني عن تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء من خلال إدراج موزمبيق، ميانمار، زيمبابوي، منغوليا، ناميبيا، المكسيك، تونس، إيران، جنوب افريقيا، إندونيسيا، العراق، الفلبين، بنما، جمهورية الدومينيكان، ماليزيا وأوغندا، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً وهي الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، نيبال وفيتنام.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

وأوضحت مصلحة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وتقوم السلطات البحرينية بإضافة الدول أو إزالتها من القائمة الحمراء بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.