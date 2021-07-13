لقي ستة أشخاص مصرعهم واعتقل 219 آخرون وسط تصاعد العنف خلال أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب سجن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ، حسبما ذكرت الشرطة الإثنين.
واندلعت أعمال الشغب التي قام بها أنصار زوما في منطقته بمقاطعة كوازولو ناتال الأسبوع الماضي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع امتدت إلى مقاطعة جوتنغ، التي تضم جوهانسبرغ، أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.
وقالت قوة الدفاع الوطنية في جنوب إفريقيا إن جنود الجيش سينتشرون لمساعدة الشرطة في قمع العنف. كما أعلنت الشرطة تعرض المتاجر والشركات للنهب والتخريب. وتعطلت حركة المرور بسبب قيام مثيري الشغب بتحصين الطرق الرئيسية بإطارات وشاحنات محترقة، بينما تعرضت السيارات للهجوم.
وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على الجموع بعدما أكدت حدوث عمليات نهب وسرقة في إحدى بلدات مدينة جوهانسبرغ.
واندلعت أعمال العنف الأسبوع الماضي عندما بدأ زوما بقضاء حكم السجن 15 شهرا بتهمة إهانة المحكمة. وكان الرئيس السابق لجنوب إفريقيا قد تحدى أمر محكمة بالإدلاء بشهادته في إطار تحقيق في مزاعم الفساد خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2018.
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