شاهد: استخدام الطائرات في إطفاء حرائق غابات سيبيريا في روسيا

استخدمت السلطات الروسية طائرات لإطفاء حرائق تجتاح غابات سيبيريا أقصى الشرق الروسي، حيث تم اللجوء إلى طائرة من نوع أل ـ 76 ومروحية من نوع أم ـ 8، لإطفاء النيران التي أتت على الغابات في منطقة ياقوتسك، بحسب أشرطة مصورة نشرتها وزارة الطوارئ الروسية.

وألقت وزارة الدفاع الروسية ما مجموعه 420 طنا من المياه على النيران المشتعلة في الغابات. وبحسب مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية فإن 316 حريق غابات ما يزال مشتعلا في منطقة ياقوتسك.

وأبلغت الوكالة الروسية المسؤولة عن مقاومة حرائق الغابات عن أضرار، لحقت بأكثر من 620 هكتارا من المساحات الغابية بسبب الحرائق في منطقة ياقوتسك، كما لحقت أضرار بنحو 50 هكتارا من المساحات الغابية في منطقة كامتشاتكا.

وتدخل لمكافحة الحرائق أكثر من 6 آلاف عامل من فرق الطوارئ، وأكثر من ألف وحدة من المعدات استعملت لمكافحة الحرائق في المنطقتين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وما زال الوضع يثير تحديات في ظل استمرار تلك الحرائق بحسب مسؤولين إقليميين.