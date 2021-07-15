كل ما تحتاج معرفته عن تأمين صحي في ألمانيا.. أيهما أجدى نفعا : الخاص أوالعام؟

يتميز التأمين الصحي في ألمانيا بأنه نظام ثنائي يتكون من التأمين الصحي القانوني ( gesetzliche Krankenversicherung GKV) والتأمين الصحي الخاص ( Krankenversicherung. أما التأمين الصحي القانوني فهو متاحٌ للجميع، في حين أن التأمين الصحي الخاص فيستلزم شروطاً خاصة للحصول عليه.

تتطلب الحياة في ألمانيا بأن يكون الشخص مشتركا في نظام التأمين الصحي حتى في فترات الإقامة القصيرة وهو شرط لإصدار بطاقة الإقامة في البلاد.

ويتميز التأمين الطبي الخاص بتقديم خدمات أكثر شمولية ومراعاة للاحتياجات الفردية مثل تقديم علاج متقدم للأسنان وغيرها من المزايا مقارنة بالتأمين الحكومي مثلا.

يغطي التأمين الصحي العام في ألمانيا الذي يسجل به ما يقرب من 90 في المائة من سكان البلد عدة مجالات أساسية تشمل الخدمات الأساسية وجناح بالمستشفى وطب الأسنان والفحوصات الطبية ومصاريف العلاج. وإذا كنت تكسب أكثر من 64350 يورو سنويًا ، أو كنت تعمل لحسابك الخاص ، فلديك الخيار للتحول إلى التأمين الصحي الألماني الخاص.

ذكر موقع thelocal.de في مقال له أن أسبابا عديدة قد تدفع بكثير من الناس اختيار التأمين الخاص بشكل عام.

وذكر الموقع الإخباري، أن احتساب أقساط التأمين التي تدفعها مقابل التأمين الصحي الخاص تتم بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل:

أ- عمرك

ب - حالتك الصحية الحالية، كلما تقدمت في السن، زاد احتمال دفعك مبالغ بشكل أكبر

ج- عند الحصول على تأمين خاص، فمن المؤكد أن رسوم الاشتراك ستكون كبيرة مقارنة بالتأمين الحكومي.

واضاف المقال أنه "إذا أصبت فجأة بمرض خطير أو مزمن ، فقد تجد أن هناك رسومًا إضافية كبيرة احتسابا للمخاطر الناجمة عن المرض في إطار الحصول على تأمين صحي خاص" موضحا أن ثمة حالات يمكن فيها أن "يرفض طلبك" إذا كان وضعك الصحي يواجه أخطارا داهمة.

عندما تفكر في حقيقة أن لا أحد منا قادر على إبطاء تقدمنا ​​في العمر، يمكنك أن تتخيل أنه يمكن أن يكلف الأمر الكثير من المال عندما تبدأ في مواجهة المزيد من المشاكل الصحية على مر السنين.

الحصول على تأمين صحي خاص يعني أنه يمكنك "تأمين" أقساط التأمين بناءً على حالتك الصحية الحالية، مما يعني أنه يجب أن تكون التكلفة أقل إذا أصبت بمرض خطير على حين غرّة.

في حين أن التأمين الصحي العام القانوني جيد جدًا بشكل عام فيما يتعلق بتغطية العلاجات الأساسية، فإنك ستجد أن بعض الأدوية أو العلاجات المفضلة لديك قد لا يشملها التأمين أو تتطلب أقساط دفع اشتراك ضخمة

كما قد تجد أيضًا أن بعض العلاجات التي تعتبرها ضرورية، مثل اللقاحات والأجهزة المساعدة على السمع فضلا عن أنواع معينة من العلاج، لا تتم تغطيتها وتضطر للدفع من جيبك. كما أن "رعاية الطب الوقائي" لا يغطيها التأمين الصحي العام القانوني إلى حد ما وهذا يعني أنك لا تستفيد من تغطية العلاجات الوقائية لمرض ما. في حين أن شركت التأمين الخاصة تمكّنك من الحصول على الفحوصات الوقائية، مثل تصوير الثدي الشعاعي للنساء.