خلافا لعدد من الدول الأوروبية... ألمانيا لا تنوي جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء أن ألمانيا "لا تنوي" جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميا مراهنة مرة جديدة على "رغبة" الشعب و"الدعاية" للقاح.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر صحفي في معهد روبرت كوخ الصحي "لا أعتقد انه بامكاننا كسب الثقة عبر تغيير ما قلناه" أي عدم جعل اللقاح إلزاميا. وأضافت "لكن أعتقد انه بامكاننا كسب الثقة عبر القيام بدعاية للقاح وأيضا عبر ترك أكبر عدد ممكن من الأشخاص يصبحون سفراء للقاح انطلاقا من تجربتهم الخاصة". وتابعت ميركل "كلما تلقحنا، كلما كنا أحرارا وكلما تمكنا من العيش مجددا".

وأوضحت "يمكنني القيام بدعاية بصفتي مستشارة، مع قناعة عميقة في سبيل التلقيح". وقالت ميركل أيضا إنه من المفيد عرض سلبيات وإيجابيات التطعيم في لقاءات عامة.

ونصحت المستشارة الألمانية لاقناع المترددين بالتلقيح "ببحث المسالة معا في العائلة، في العمل، في نادي كرة القدم في كل مكان يثق فيه الأشخاص ببعضهم البعض".

يكتسب جعل اللقاح إلزاميا زخما في أوروبا كما حصل في فرنسا التي قررت الإثنين إلزامية تلقي المعالجين الطبيين اللقاح بهدف القضاء على المتحورة دلتا. كما أعلنت اليونان أن هذا الأمر سيصبح إلزاميا اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر.

تلقى حوالي 35,4 مليون شخص ما يعادل نسبة 42,6 بالمئة اللقاح بالكامل في ألمانيا، و48,6 مليونا ما يعادل 58,5 بالمئة تلقوا جرعة واحدة، كما أعلن وزير الصحة ينس شبان معربا عن أسفه لأن الاتجاه العام هو "تباطؤ" وتيرة التلقيح.