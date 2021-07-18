بعد الاحتفالات بفوز المنتخب في بطولة أمم أوروبا .. إصابات كوفيد ترتفع في إيطاليا

تتزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا في إيطاليا. ويرى خبراء الصحة أن عاملاً مهماً في هذه الزيادات هي الاحتفالات التي عمت البلاد بعد فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنكليزي في كأس أمم أوروربا.

واحتشد الآلاف من مشجعي كرة القدم في شوارع روما في 12 تمور/ يوليو للاحتفال بلقب بطولة أوروبا 2020.

وسجلت منطقة لاتسيو التي تضم العاصمة روما ارتفاعاً في الحالات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين سجلت أكبر أعداد إصابات يومية السبت.

وقال الدكتور فرانكو لوكاتيللي، مستشار الحكومة الإيطالية بشأن التدابير الصحية لمكافحة الوباء لصحيفة La Repubblica اليومية في مقابلة يوم الأحد إن "التجمعات والازدحام سمحا بالانتشار الفيروسي".

مضيفاً أن متوسط عمر المصابين في إيطاليا 28 عاما.