خطة أوروبية بقيمة 2.5 مليون يورو لدعم المتضررين من الجائحة في إيطاليا

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 2.5 مليار يورو لدعم العاملين لحسابهم الخاص وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية في سياق مواجهة وباء فيروس كورونا وإعفائهم جزئيًا من مساهمات الضمان الاجتماعي.

تمت الموافقة على هذا المخطط بموجب إطار المساعدة المؤقتة للدولة التي ترعاها المفوضية الأوروبية.

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر: "سيسمح هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو لإيطاليا بمواصلة دعم العاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا بشدة من وباء فيروس كورونا"، مضيفة " سيدعم البرنامج أيضًا المتخصصين في الرعاية الصحية من المتقاعدين الذين اضطروا إلى العودة إلى العمل للمساعدة في ظل الاستجابة لمواجهة الوباء".

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن المفوضية "تواصل العمل عبر تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء الفيروس بما يتماشى واحترام لوائح الاتحاد الأوروبي" حسب قولها.

سيكون المخطط متاحا للعاملين لحسابهم الخاص الذين عانوا من انخفاض في معدلات الدخل بنسبة الثلث على الأقل في عام 2020 مقارنة بعام 2019، والذين لم يتجاوز دخلهم الإجمالي لعام 2019 الخاضع لهذه المساهمات الاجتماعية 50000 يورو.

ستكون الخطة مفتوحة أيضًا لمنتسبي الرعاية الصحية الذين تقاعدوا ولكن اضطروا إلى استئناف نشاطهم المهني للتعامل مع جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

تهدف الخطة إلى تقليل الإنفاق من خلال مساهمات الضمان الاجتماعي في وقت يتعطل فيه الأداء الطبيعي للأسواق بشدة بسبب كوفيد-19.

واعتبرت المفوضية أن الخطة الإيطالية تمتثل للشروط المنصوص عليها في "نظام المساعدات الأوروبي المؤقت".

وتعتبر إيطاليا وإسبانيا أول المستفيدين من خطة التعافي الأوروبية الضخمة بقيمة 750 مليار يورو، التي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء الـ27 حتى تم اعتمادها في تموز/يوليو 2020.