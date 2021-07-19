شاهد: افتتاح أول كنيسة "مارادونية" في العالم في المكسيك

بصور لنجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا تزين جدرانها، افتتحت أول كنيسة "مارادونية" في مدينة روزاريو في المكسيك على يد هرنان أميز وأليخاندرو فيرون والتي بدأ تشييدها في عام 1998.

وتحتوي الكنيسة على شاشات كبيرة تعرض مقاطع فيديو للاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير الذي يعتبره كثيرون أفضل اللاعبين على الإطلاق والذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم سنة 1986 قبل أن يعاني لاحقًا من تعاطي الكوكايين والسمنة.

كذلك يوجد بالكنيسة صور ونسخ مقلدة للألقاب التي فاز بها مارادونا عبر مسيرته.

وقال مارسيلو بوتشيت، مؤسس الكنيسة المارادونية المكسيكية، إنه باستثناء بعض الأرجنتينيين، يعتبره معظمهم "إله كرة القدم الأرجنتينية".

وكان بوتشيت متخوفاً من تسمية مشروعه بالكنيسة إلا أنه ردود الأفعال التي واجهها مشروعه كانت معظمها إيجابية، على حد وصفه.

وأضاف بوتشيت "كان الأرجنتينيون يتحدثون عن القديس مارتن وحرب فوكلاند، وعندما جاء عام 1986، قام مارادونا بتكوين هوية الشعب".

وقد قام مغرمون بمارادونا في 22 يونيو 1986 بتكريمه بعدما أحرز هدفا في شباك إنجلترا بيده في كأس العالم في مشهد مثير للجدل أطلق عليه اسم "يد الرب" قبل ان يسجل أجمل هدف شهدته المسابقة عبر تاريخها في نفس المباراة.