فيديو | تدريبات عسكرية مشتركة بين البحرية الهندية والفرنسية

شاركت السفينة الحربية "آي إن إس تابار" التابعة للبحرية الهندية إلى جانب الفرقاطة الفرنسية " إف إن إس أكيتان" في تدريبات عسكرية مشتركة في خليج بسكاي.

كما شاركت في التدريبات مروحية ثنائية المحرك من "أف أن أس أكيتان" وأربع طائرات مقاتلة من البحرية الفرنسية من طراز رافال.

وقامت السفن البحرية بمجموعة واسعة من العمليات على غرار التمرينات الخاصة بمكافحة الغواصات والمناورات السطحية والتجديد في البحر وإطلاق النار على الهدف والدفاع الجوي والتجديد العمودي، بالإضافة إلى العمليات المتقاطعة على سطح السفينة.

وحسب خبراء المناورات العسكرية، كانت التمرينات مفيدة للطرفين في تعزيز قابلية التشغيل البيني وتوحيد العمليات المشتركة ضد التهديدات البحرية.

وسبق وأن أجرت القوات الفرنسية مناورات وتدريبات مشتركة مع القوات الجوية الهندية بهدف مشاركة الخبرة التشغيلية وتعزيز إمكانية التشغيل البيني بين باريس ونيودلهي.