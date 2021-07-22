ماكرون يعقد اجتماعا أمنيا استثنائيا لبحث برنامج بيغاسوس الإسرائيلي التجسسي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع "استثنائي" صباح الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما أكد الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب" مضيفا أن اجتماعا استثنائيا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".

وشدد أتال على أن "رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف عن كثب ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد" ، مشيرا إلى أن فرنسا تواصل تحقيقاتها بعد الكشف عن برنامج بيغاسوس، من قبل اتحاد مكون من 16 هيئة تحرير، بما في ذلك صحيفة "لوموند"، بقيادة "فوربيدن ستوريز".

وبحسب ما ورد فقد استخدمت أجهزة المخابرات المغربية برامج التجسس الإسرائيلية لاختراق أو محاولة اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين. وكان أحد أرقام إيمانويل ماكرون من بين الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الأربعاء إن الحكومة "أمرت بسلسلة كاملة من التحقيقات" لتسليط الضوء على قضية بيغاسوس، وتعهد المغرب، الذي ينفي أي استخدام لبرمجيات شركة إن إس أو الإسرائيلية لأغراض التجسس، من جانبه بفتح تحقيق في "الاتهامات" التي اعتبر أن "لا أساس لها".