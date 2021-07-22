قرعت الكنائس أجراسها في جميع أنحاء النرويج في وقت واحد تزامناً مع إحياء ذكرى ضحايا الهجوم المزدوج الذي نفّذه المتطرف اليميني أندرس بهرنغ بريفيك وأوقع 77 قتيلاً قبل عشر سنوات، ويعد من الحقبات المؤلمة والأكثر دموية في تاريخ البلاد ما بعد الحرب.
قرعت الكنائس أجراسها في جميع أنحاء النرويج في وقت واحد تزامناً مع إحياء ذكرى ضحايا الهجوم المزدوج الذي نفّذه المتطرف اليميني أندرس بهرنغ بريفيك وأوقع 77 قتيلاً قبل عشر سنوات، ويعد من الحقبات المؤلمة والأكثر دموية في تاريخ البلاد ما بعد الحرب.
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