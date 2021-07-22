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النرويج تحيي الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة جزيرة أوتويا التي نفذها يميني متطرف

قرعت الكنائس أجراسها في جميع أنحاء النرويج في وقت واحد تزامناً مع إحياء ذكرى ضحايا الهجوم المزدوج الذي نفّذه المتطرف اليميني أندرس بهرنغ بريفيك وأوقع 77 قتيلاً قبل عشر سنوات، ويعد من الحقبات المؤلمة والأكثر دموية في تاريخ البلاد ما بعد الحرب.

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