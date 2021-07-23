أستراليا تفرض غرامة قاسية على شركة ملابس زعمت أن بدلاتها تحمي من كوفيد-19

أمرت محكمة أسترالية، الجمعة، شركة ملابس رياضية بدفع غرامة قيمتها 5 ملايين دولار أستراليـ أي 3 مليون و40 ألف يورو، لتقديمها مزاعم كاذبة ومضللة للمستهلكين والتورط في سلوك من شأنه تضليل الجمهور، في ولاية كوينزلاند.

وصرحت لورنا جين، مؤسسة الشركة بأكثر من مناسبة، وعلى حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أن ملابسها الرياضية تستخدم "تقنية رائدة" تسمى درع "إل جي"، وتم صناعتها خصيصا لمنع "نقل جميع مسببات الأمراض".

وقال القاضي الفدرالي، خلال الجلسة إن ادعاء الشركة كان استغلالياً ويحتمل أن يكون خطيراً لأنه بدون إثباتات علمية، خصوصاً في ظل انتشار الوباء العالمي.

وأكدت الشركة أن مورّدها قد ضللها، فقد صرح بيل كلاركسون، الرئيس التنفيذي لشركة لورنا جين "باع لنا مورد موثوق به منتجاً لم يعمل كما وعدنا".