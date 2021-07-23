إندونيسي مصاب بكورونا يتنكر بملابس زوجته للسفر بالطائرة

أعلنت الشرطة الإندونيسية، يوم الأحد اعتقال رجل مصاب بكوفيد-19 انتحل شخصية زوجته بعدما تنكر بلباسها، من أجل السفر على متن رحلة داخلية من جاكرتا إلى مدينة أخرى.

وكشفت الشرطة عن الحرفين الأولين من اسم الرجل "دي دبليو"، وقالت إنه ارتدى نقاب زوجته كما استخدم جواز سفرها ونتيجة اختبار كورونا سلبية أجرته هي، ولكن في منتصف الرحلة قرر تغيير ملابسه ما أثار شكوك إحدى المضيفات التي بلغت بدورها طاقم الطائرة.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إنها ألقت القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة وتم اختباره على الفور، وسيتم مقاضاته بمجرد انتهائه من الحجر الصحي.

يأتي الحادث وسط قيود صارمة على السفر في إندونيسيا توازياً مع الاحتفالات بعيد الأضحى، بعد ازدياد حالات الإصابة على نحو متسارع. وتسجل إندونيسيا يومياً نحو 50 ألف إصابة جديدة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي فيها أكثر من 3 ملايين بينما قضى 72 ألفاً بسبب الفيروس.