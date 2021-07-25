شاهد: سكان مدينة دينانت البلجيكية يُحصون الأضرار التي سببتها السيول العارمة

تسود مشاهد دمار مدينة دينانت البلجيكية الأحد غداة مرور عواصف رعدية شديدة ولكنها محدودة، بحيث اجتاحت سيول من الوحل الشوارع وجرفت السيارات وحطمت السكك الحديد على مرأى من السكان الذين يحاولون تجاوز محنتهم وإعادة إعمار مدينتهم.

في شارع فيليبفيل، قام السكان حاملين المجارف والمكانس بتنظيف الطرقات من الوحل الذي اجتاح مواقف السيارات والطوابق الأرضية والأقبية بعد أن ضربت عاصفة شديدة مساء السبت هذه المنطقة بمقاطعة نامور الجنوبية.