الاتحاد الأوروبي يرسل أربع طائرات لمكافحة الحرائق في جزيرة سردينيا الإيطالية

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيرسل أربع طائرات لمكافحة حرائق الغابات في سردينيا استجابة لطلب من إيطاليا للمساعدة في وقف الحرائق التي اجتاحت مناطق من الجزيرة مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وأضافت المفوضية إن طائرتين من هذه الطائرات قدمتها فرنسا والطائرتين الأخريين من اليونان.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن سبع طائرات تعمل بالفعل في المنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن حرائق الغابات اجتاحت منطقة مونتيفيرو بوسط غرب الجزيرة بسبب موجة حارة مع إجلاء 355 شخصا واحتراق أكثر من 9880 فدانا.