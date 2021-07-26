أزمة شركة بوينغ.. مشكلات حقيقية أم تسليط ضوء مبالغ فيه من الإعلام؟

بدا أن بوينغ واجهت مشكلات فنية متراكمة خلال الأشهر الأخيرة من أعطال كهربائية في قمرة قيادة طائرات ماكس وتشوهات في بدن طائرة 787 وتأخير في تسليم 777 إكس، لكن العديد من المراقبين يقولون إن الأمر نتيجة التشدد في الإشراف على أدائها.

يلخص كين هربرت، أخصائي الطيران لدى كاناكورد جنويتي، الأمر بقوله إن "بوينغ، ولسوء حظها هي حاليًا تحت عدسة مكبرة، وهذا له ما يبرره".

فبعد الحادثين اللذين تعرضت لهما طائرتها الجديدة 737 ماكس وخلفا 346 قتيلًا في 2018 و2019 ، كانت شركة سياتل العملاقة محور تحقيقات عديدة.

وتولى رئيسها ديف كالهون في كانون الثاني/يناير 2020 منصبه وأمامه مهمة صعبة تتمثل في استعادة الثقة بالشركة. وسيتعين عليه أن يشرح موقفه الأربعاء عندما تُنشر النتائج الفصلية للمجموعة، بشأن الانتكاسات الأخيرة.

أعلنت شركة بوينغ في منتصف تموز/يوليو أنها رصدت عيوبًا جديدة في طائرة 787 دريملاينر طويلة المدى كانت كفيلة بتقليل معدلات الإنتاج وتأخير تسليم الطائرة. كانت المجموعة قد اكتشفت عدة عيوب في التصنيع الصيف الماضي، لا سيما في هيكل الطائرة.

كما حذرت إدارة الطيران الفدرالية شركة بوينغ في أيار/مايو من أنها قد تطلب المزيد من الرحلات التجريبية قبل التصديق على الطائرة 777 إكس ذات الجسم العريض في المستقبل بسبب نقص البيانات الفنية.

أدت المشكلات الكهربائية في قمرة القيادة في بعض طائرات 737 ماكس في نيسان/أبريل إلى التجميد المؤقت لنحو مئة طائرة تم تسليمها للعملاء.

كما تخلفت المجموعة عن تسليم النموذجين الجديدين للطائرة الرئاسية إير فورس وان، بينما تواجه طائرة التموين كي.سي.46 مشكلات عدة.

ثقافة الشركة

هناك أسباب عديدة وراء هذه المشكلات. فهي ربما تفاقمت بسبب الوباء إذ تواجه المجموعة وموردوها المشكلات نفسها المتعلقة بالموظفين والإمداد مثل بقية قطاعات الاقتصاد.

وقد يكون قرار نقل إنتاج 787 إلى موقع واحد في ساوث كارولاينا تسبب أيضًا في حدوث إرباكات.

كما أن تقريرًأ برلمانيًا نُشر في أيلول/سبتمبر الماضي عن حوادث ماكس سلط الضوء على تغيير طرأ على ثقافة الشركة بعد الاندماج مع ماكدونيل دوغلاس في عام 1997 مع إيلاء مزيد من الاهتمام للأرباح المالية وبدرجة أقل لحل المشكلات الهندسية.

ووجه هذا التقرير بشكل خاص إصبع الاتهام إلى "ثقافة الإخفاء" التي سادت لدى الشركة المصنِّعة بالإضافة إلى ضعف إشراف إدارة الطيران الفدرالية عليها.

يقول المحلل برتراند فيلمر، رئيس مؤسسة استشارات الطيران أيْكيْر: "أظهرت التحقيقات فشل الجهتين، إحداهما في أداء دورها كمجموعة مصنِّعة والأخرى في دورها الإشرافي".

ويضيف: "إنهم يحاولون تصحيح الأمر؛ إدارة الطيران الفدرالية من خلال تعنتها في ما تطلبه، وهم يجدون أوجه قصور لا محالة".

ويعبر عن الرأي نفسه حسن شهيدي رئيس مؤسسة سلامة النقل الجوي، موضحًا أنه يجري حاليًا تنفيذ التوصيات الصادرة بعد أعطال ماكس، مع أنظمة إدارة مخاطر جديدة تُترجم "بمزيد من الإشراف والشفافية".

خلل في التواصل

من جانبها، تقول بوينغ إنها عملت "بشكل منهجي" خلال العامين الماضيين من أجل تحسين السلامة.

في حالة 787 على سبيل المثال، اتخذت الشركة "قرار إبطاء معدل الإنتاج لإجراء عمليات تفتيش إضافية وربما القيام ببعض أعمال الإصلاح، حتى وإن أثر في بعض الأحيان على العمليات".

وتصر إدارة الطيران الفدرالية من جانبها على استعدادها لفحص جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة.

فعلى سبيل المثال، عندما اقترحت بوينغ في شهر أيار/مايو خوارزمية كوسيلة لفحص طائرات 787، طلبت إدارة الطيران الفدرالية تعليق عمليات التسليم حتى يتسنى فحص البيانات الكامنة وراء الاقتراح.

وقال مصدر داخل إدارة الطيران الفدرالية لوكالة فرانس برس إنها لم تعد تريد أن تسلم بصحة ما تقوله المجموعة، لا بل تريد الاطلاع على البيانات.

يقول كين هربرت من كاناكورد جنويتي إن النكسات الأخيرة التي منيت بها طائرة 787 تسلط الضوء على مشكلات في التواصل الداخلي إذ أن ديف كالهون أكد مرارًا وتكرارًا أن المشكلة ستُحل بسرعة.

ويضيف هربرت أن المسألة تتعلق "بالقدرة على تبيُّن الأخبار السيئة وحلها في الوقت المناسب ... هذا يعطي الانطباع بأن الشركة لا تتعامل مع الوضع من منظور شامل".