كوبا تقول إن سفارتها في فرنسا استُهدفت بقنابل حارقة

قالت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إنها تحقق في هجوم بقنابل حارقة ألحق أضراراً طفيفة بمقر السفارة الكوبية في باريس.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن التحقيق جار، فيما قالت الشرطة إنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي ألحق بالمقر الدبلوماسي خسائر طفيفة.

وقالت شرطة باريس إن قنبلتي بنزين أصابتا السفارة في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، لكن النيران أُخمدت عند وصول رجال الإطفاء.

وقال المركز الصحفي الدولي بوزارة الخارجية الكوبية إن ثلاث زجاجات حارقة أصابت السفارة وأضرمت فيها النيران. وأضافت أن دبلوماسيين كوبيين أخمدوا النيران مع وصول رجال الإطفاء والشرطة الفرنسية إلى مكان الحادث.

ألقى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باللوم على الولايات المتحدة في الهجوم.