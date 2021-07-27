شاهد | انهيار رافعة على مبنى بميلانو بسبب عاصفة برَد قوية

سقطت رافعة عملاقة على مبنى من ستة طوابق في ميلانو أمس الإثنين وسط عاصفة بَرَد عنيفة ضربت شمال إيطاليا. وتسببت العاصفة في الإغلاق المؤقت للطريق السريع "إيه-1" نتيجة لتضرر الزجاج الأمامي لمئات المركبات.

وكان رجال الإطفاء يعملون اليوم الثلاثاء لتأمين المنطقة المحيطة بالمبنى المرتفع حيث انهارت الرافعة في منطقة روزانو بضواحي ميلانو. وبحسب تقارير رجال الإطفاء، لم يصب أحد بأذى عندما انهارت الرافعة، وتم إجلاء جميع الأشخاص في 30 شقة بالمبنى على الفور.

وأصيب عدد من الأشخاص أثناء سفرهم على الطريق السريع "إيه-1"، بسبب شظايا من الزجاج الأمامي للمبنى المتصدع. ولا يعتقد أن أي شخص أصيب بجروح خطيرة.