سقوط رافعة على ورشة بناء في الهند يودي بحياة 17 عاملاً على الأقل

بقلم: يورونيوز

أظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعلام هندية الرافعة وهي على الأرض وطواقم الإسعاف وهي تحاول إنقاذ ناجين محتملين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

انهارت رافعة على ورشة لبناء جسر غرب الهند بالقرب من مومباي أمس الإثنين ما أدى إلى مقتل 17 عاملاً على الأقل بحسب ما قاله مسؤولون.

وأظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعلام هندية الرافعة وهي على الأرض وطواقم الإسعاف وهي تحاول إنقاذ ناجين محتملين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إنها تمكنت من نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام هندية إن الرافعات من هذا النوع تُستخدم لتثبيت أعمدة خرسانية جاهزة خلال عمليات بناء الجسور في الطرق السريعة والجسور التي تمرّ عليها سكك الحديد.

ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا في رسالة عبر منصة X، أي تويتر سابقاً، مضيفاً ""قلوبنا وصلواتنا مع المصابين".