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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أنه التقى المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا
المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا   -   حقوق النشر  AP Photo
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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء في البيت الأبيض، المعارضة البيلاروسية التي تعيش في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا التي وصلت إلى واشنطن قبل عشرة أيام.

وقال بايدن في تغريدة مرفقة بصورة تظهره وهو يتحادث مع تيخانوفسكايا "تشرفت بمقابلة تيخانوفسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح"، مضيفا "تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب البيلاروسي في سعيه من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان العالمية".