فيديو | هكذا رحّب سكان بولينيزيا الفرنسية بماكرون

بترحيب غامر، استقبل سكّان جزيرة مانيهي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بأول زيارة رسمية لبولينيزيا الفرنسية، حيث يعرض رؤيته الاستراتيجية لمنطقة جنوب المحيط الهادئ التي تقطع الطريق أمام نوايا الصين في الهيمنة تجارياً وعسكرياً على هذه المنطقة الحيوية.
ويبلغ عدد سكان بولينيزيا الفرنسية نحو 300 ألف نسمة، وهم يتوزعون على عدد كبير من الجزر الممتدة على مساحة مائية تساوي مساحة أوروبا الغربية، ويعتزم ماكرون في زيارته التي تستمر أربعة أيام، التطرق إلى الأخطار التي تواجهها الجزر بسبب ارتفاع مستويات سطح البحار وكذلك الأعاصير التي يحذر بعض العلماء من أنها قد تصبح أكثر خطورة بسبب تغير المناخ.
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