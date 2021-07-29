انتقدت محكمة فيدرالية ألمانية يوم الخميس تعامل فيسبوك مع "خطاب الكراهية"، على الأقل في الماضي.

وقضت المحكمة بأن عملاق التواصل الاجتماعي لا يمكنه حذف منشورات دون إبلاغ المستخدمين بذلك على الأقل بعد عملية الحذف، كما يجب أن يعطي المستخدمين إشعارًا مسبقًا عند تحركه لتعليق حساباتهم.

وبالتحديد، نظرت محكمة العدل الفدرالية في قضيتين يعود تاريخهما إلى آب/ أغسطس 2018 عندما حذف فيسبوك تعليقات تستهدف المهاجرين مسلمين وأشخاص من أصول مهاجرة وعلقت حسابات المستخدمين، وأمرته بإعادة الحسابات.

رأت المحكمة أن فيسبوك لا يحق له حذف المنشورات وتعليق الحسابات بموجب شروط الاستخدام لشهر نيسان/ أبريل 2018، والتي منعت المستخدمين من انتهاك "معايير المجتمع" وحظرت "خطاب الكراهية" لكن دون تحديد ما يعنيه ذلك بدقة ووضوح.

وقالت المحكمة إن فيسبوك مخول من حيث المبدأ وضع معايير تتجاوز المتطلبات القانونية كماالاحتفاظ بالحق بحذف المشاركات وتعليق الحسابات. ولكن يجب عليه الالتزام بإبلاغ المستخدم على الأقل بعد إزالة المنشور، وتقديم إشعار مسبق بحالة تعليق الحساب لإتاحة الفرصة للمستخدم ليعلق أو يرد على القرار.

من جهته قال فيسبوك في رد عبر البريد الإلكتروني إنه يرحب بحكم المحكمة الفدرالية بخصوص اعترافها بحقه من حيث المبدأ بإزالة المحتوى وفقا لسياساته الخاصة وتعليق الحسابات المعنية، وقال:"سننظر في قرار محكمة العدل الفيدرالية بعناية للتأكد من أنه يمكننا مواصلة العمل بفعالية ضد خطاب الكراهية في ألمانيا".