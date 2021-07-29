شاهد: كيم جونغ أون يكرم يزور "برج الصداقة" لتكريم القتلى الصينيين خلال الحرب الكورية

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتكريم القتلى الصينيين خلال الحرب الكورية في ساحة النصب التذكاري بالعاصمة بيونغ يانغ، وتعهد كيم بالحفاظ على علاقات قوية مع بكين، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز العلاقات مع الحليف الرئيسي لبلاده وسط المصاعب المتزايدة المرتبطة بالوباء.

وزار كيم يوم الأربعاء برج الصداقة الذي يكرم الجنود الصينيين الذين شاركوا في الحرب الكورية بين 1950-1953 وهذه هي الزيارة الثالثة له منذ توليه السلطة في أواخر عام 2011. كما تأتي بعد يوم من الذكرى الـ 68 لانتهاء الحرب.

وقال كيم في المؤتمر الصحفي نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية: "الروح النبيلة ومآثر الشعب الصيني.. ساعدت في النضال التاريخي المقدس للشعب الكوري".

وقاتلت الصين إلى جانب كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية.