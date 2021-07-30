السعودية تستأنف استقبال حاملي التأشيرات السياحية من أول أغسطس

ذكرت وزارة السياحة السعودية في بيان يوم الخميس أنها ستستأنف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من أول أغسطس آب.

وقالت الوزارة في بيان "يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول.

كذلك يجب على الوافدين إلى المملكة "إحضار ما يثبت إجراء اختبار (تفاعل البلمرة المتسلسل) بي.سي.آر وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة".

وأضاف البيان أن اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي فايزر وأسترا زينيكا ومودرنا وجونسون آند جونسون.