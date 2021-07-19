كوفيد-19: السعودية تفرض التطعيم الكامل قبل السفر وروسيا تسجل نحو 25 ألف إصابة في يوم واحد

24.633 إصابة خلال 24 ساعة في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 24.633 إصابة جديدة بكوفيد-19 الإثنين منها 4007 في موسكو، مما يرفع مجمل الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و982.766 منذ بدء الجائحة.

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 719 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 149138.

السعودية تشترط التلقيح الكامل قبل السفر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن وزارة الداخلية يوم الإثنين أنه سيتعين على المواطنين السعوديين تلقي جرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قبل التمكن من السفر إلى خارج المملكة، وذلك اعتبارا من التاسع من آب/أغسطس.

وذكر البيان أن القرار تم اتخاذه "نظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات".

كورونا يضرب القرية الأولمبية

أُعلِنَ الإثنين وقبل أيام معدودة على افتتاح أولمبياد طوكيو عن حالة إيجابية رابعة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، تعود الى لاعب منتخب كرة الطائرة الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش بحسب ما أعلن المسؤولون.

وانضم بيروشيتش إلى لاعبَين اثنين ومحلّل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للرجال في كرة القدم الذين تبينت إصابتهم الأحد بالفيروس في القرية الأولمبية أيضاً.

خلال تدريبات المنتخب الكندي لكرة اليد الشاطئية Charlie Riedel/AP

فرنسا لا تستبعد فرض حظر تجول جديد

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لتلفزيون "بيه. إف.إم" يوم الإثنين إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة دلتا الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

عبر آلاف الفرنسيون عن غضبهم من قرار ماكرون الأخير المتعلق بالتراخيص الصحية Jean-Francois Badias/AP

31 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الإثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولاً من 33 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 26 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت خمس حالات في الداخل.وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

67 إصابة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات يوم الأحد وذلك نزولا من 69 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 283.703 من ضمنهم 223.645 حالة تم شفاؤها، و16.446 وفاة".