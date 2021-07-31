داخل مقرها الرئيسي في وارسو.. الشرطة البولندية تعثر على مشغل غير قانوني للبتكوين

كشفت الشرطة البولندية عن تفكيك "مشغّل" غير قانوني للبتكوين... داخل مقرها الرئيسي في وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تي في إن 24" إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا من الشرطة... حوّل طاقة كهربائية لتصنيع البتكوين، وذلك في مقرّ الشرطة ذاته للأسف الشديد".

وأضاف "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، من دون تحديد المدّة المستغرقة لذلك.

وأكد تساركا أن مشغّل البتكوين هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة.

وبحسب "تي في إن 24"، صُرف الموظّف من عمله وأحيلت القضية إلى النيابة العامة. ويُتوقع صرف شخص آخر عما قريب.

تعمل العملات المشفّرة مثل البتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.

ويستخدم مشغّلو البتكوين معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفّر لهم تلقائيا البتكوين، وهو نشاط يستهلك كمّا كبيرا من الطاقة ويبرّر محاولة الربط غير القانونية بالشبكة العامة.

وبحسب مؤشر كامبريج المعني باستهلاك البتكوين للكهرباء (سي بي اي سي آي)، تستهلك مشاغل البتكوين حوالى 114 تيراوات في الساعة على أساس سنوي، أي 0,5 % من الإنتاج العالمي للطاقة أو أكثر بقليل من استهلاك هولندا.