ما هي تكلفة عملة البتكوين البيئية على كوكب الأرض؟

في الوقت الذي تخطت فيه عملة "البتكوين" نهاية هذا الأسبوع ولأول مرة في تاريخها حاجز الـ 50 ألف يورو، ارتفعت أصوات للتنديد بتكلفتها على البيئة. لأن إنشاء البتكوين وتشغيل هذه العملة المشفرة يتطلب الكثير من الطاقة.

حسب الاقتصادي الهولندي أليكس دي فريس، فإن ارتفاع سعر البتكوين القياسي بداية هذا العام "يمكن أن يؤدي بالشبكة إلى استهلاك نفس القدر من الطاقة مثل جميع مراكز البيانات في العالم".

قبل هذا الارتفاع الأخير في سعر البتكوين، فإن العملة المشفرة وفقا لأليكس دي فريس بحاجة إلى ما بين 78 و101 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنويا، وهو ما يعادل استهلاك الطاقة الكهربائية في بلد مثل فنلندا.

ويبدو أن تأثير البتكوين على البيئة يُثير قلق البعض على غرار بيل غايتس، الذي أكد ذلك في حوار لصحيفة "نيويورك تايمز" في الـ 9 من الشهر الجاري حيث ادعى الملياردير الأمريكي أن البتكوين "ليس شيئًا جيدًا للمناخ" لأنه "يستهلك كهرباء لكل معاملة أكثر من أي طريقة أخرى للدفع".

تأتي هذه المخاوف الجديدة على رأس تلك التي أثيرت بالفعل في العام 2018 من قبل باحثين من جامعة هاواي وكاليفورنيا وفي مجلة "تغير المناخ الطبيعي" ذكر فريق الباحثين أنه "إذا كان الاستخدام المخطط لعملة البتكوين يواكب اعتماد التقنيات الأخرى، فقد ينتج عنه ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدفع الاحتباس الحراري فوق درجتين مئويتين في ثلاثة عقود".