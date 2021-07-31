فيديو: مقتل العشرات وعزل مئات الآلاف بسبب الفيضانات في بنغلادش

أدت فيضانات موسمية وانزلاقات تربة إلى عزل أكثر من 300 ألف شخص في قرى في جنوب شرق بنغلادش ومصرع عشرين شخصا على الأقل بينهم ستة من اللاجئين الروهينغا، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

وتجتاح أمطار شديدة الغزارة منذ الإثنين المنطقة المحاذية للحدود بين بنغلادش وبورما حيث يقيم قرابة مليون من اللاجئين الروهينغا من بورما في مخيمات.

وقال المسؤول الإداري عن المنطقة مأمون الرشيد لوكالة فرانس برس إن "الفيضانات عزلت قرابة 306 آلاف شخص في منطقة كوكس بازار، وتغمر سبعين قرية على الأقل".

وأضاف أن "عشرين شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات وانزلاقات تربة بينهم ستة من اللاجئين الروهينغا".

ونُقل نحو 36 ألف شخص إلى مدارس وملاجئ، بحسب مسؤولين.

وقال المسؤول المحلي في قرية جيلوانجا يونيون تيبو سلطان، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "العديد من المنازل غارقة بالمياه. الاف الأشخاص لم يتمكنوا من الخروج منذ الأيام الثلاثة الماضية. جميع الطرق مقطوعة".

في وقت سابق هذا الشهر أجلت السلطات البنغلادشية 10 ألف شخص من الروهينغا من محيط مخيمات لاجئين في كوكس بازار بسبب عواصف.

وقال عمال إغاثة إن تدابير إغلاق مرتبطة بالحد من فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع كبير في الإصابات، يعرقل عمليات الانقاذ بسبب القيود المفروضة على التنقل.

وفر قرابة 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين البورمية في 2017 بعد حملة للقوات الأمنية قالت الامم المتحدة إنها ترقى لإبادة.