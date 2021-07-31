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شاهد: روبوت يصنع مستقبلًا جديدًا للوجبات السريعة في أحد مطاعم لاتفيا

في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا عاصمة، يتقدم الزبائن بطلباتهم في مطعم (Roboeatz)، فتنطلق ذراع الروبوت الآلية في تجهيز الطبق في غضون 5 دقائق بالمطعم الذي تأسس في يناير - كانون الثاني من عام 2018 ويهدف إلى إحداث ثورة في صناعة الوجبات السريعة من خلال استخدامه المبتكر للتكنولوجيا.

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