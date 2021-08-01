واشنطن تحث سعّيد على الإسراع في وضع خطة العودة "للمسار الديمقراطي"

ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت على رسم خطة للعودة السريعة "للمسار الديمقراطي" عقب سيطرة الأخير على السلطات الحاكمة بالبلاد الأحد الماضي.

وأعلن سعيّد يوم الأحد إجراءات للطواريء للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. ووصف خصومه هذه الإجراءات بأنها انقلاب وهو اتهام ينفيه.

وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19 فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب"