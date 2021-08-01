فيديو: عداءة بيلاروسية تطلب الحماية من الشرطة اليابانية إثر نزاع مع فريقها الأولمبي

قالت العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا إن مسؤولي فريقها الأولمبي حاولوا إخراجها من اليابان في نزاع أدى إلى مواجهة مساء الأحد في مطار هانيدا في طوكيو.

وقالت تسيمانوسكايا في رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي إنها "تعرضت لضغوط" من قبل مسؤولي الفريق الذين أرادوا ترحيلها ضد رغبتها، وطلبت المساعدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتقول مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي إن الرياضية لم تستقل الطائرة واستدعت الشرطة اليابانية. ووصل مسؤولو وزارة الخارجية اليابانية في وقت لاحق إلى المطار.

وقال المتحدث باسم المجموعة الناشطة، ألكسندر أوبيكين، إن تسيمانوسكايا "نُقلت إلى مكان آمن الآن" وسوف تكون على اتصال بدبلوماسيين أوروبيين.

انتقدت تسيمانوسكايا مسؤولي فريق بيلاروس عبر حسابها على إنستغرام. قالت إنه تم وضعها في سباق 4x400 على الرغم من عدم مشاركتها مطلقًا في هذا الحدث.

وكان من المقرر أن تشارك العداءة في التصفيات الأولمبية لسباق 200 متر يوم الإثنين رغما عن إرادة مسؤولي فريقها.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إنها طلبت من مسؤولي الأولمبياد الوطنيين في بيلاروس توضيح هذا الخلاف.

وترأس اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية لأكثر من 25 عامًا رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو وابنه فيكتور. ولم ترد اللجنة على طلب التعليق على القضية.