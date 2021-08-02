شاهد: صدامات بين رافضين لتدابير الإغلاق والشرطة الألمانية

تحدّى مئات المحتجين المناهضين لتدابير الإغلاق من أنصار حركة "كويردنكر" الأحد أمرا للمحكمة بحظر التظاهر ونظمّوا تجمّعات في برلين تخللتها صدامات مع الشرطة.

وأفادت الشرطة أن بعض المحتجين "ضايقوا وهاجموا" عناصر الأمن في منطقة شارلوتنبرغ غرب العاصمة وتجاوزوا الحواجز.

وقالت شرطة برلين على تويتر "حاولوا اختراق سلسلة للشرطة وجرّ زملائنا. أدى ذلك إلى استخدام المواد المسيلة والهراوات والعنف الجسدي".