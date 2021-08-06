ما هي كبرى شركات التكنولوجيا التي ألزمت موظفيها بالتطعيم ضد كورونا بهدف العودة للعمل من المكاتب؟

انضمت مايكروسوفت الخميس إلى سائر شركات التكنولوجيا الأمريكية بإلزام موظفيها العائدين إلى المكاتب بالتطعيم ضد كوفيد، في حين أرجات شركة أمازون خطتها لإعادة فتح مكاتبها حتى العام المقبل.

وأعلنت مايكروسوفت أن أقرب موعد لإعادة فتح مرافقها بالكامل في الولايات المتحدة سيكون في الـ 4 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت الشركة العملاقة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "اعتبارا من أيلول/سبتمبر سنطلب إثباتا بالتطعيم من جميع الموظفين وأي ضيف يدخل مباني مايكروسوفت في الولايات المتحدة".

وأضافت أنها كما شركات التكنولوجيا الأخرى تتابع تطورات الجائحة عن كثب، وتقوم بتكييف خططها وفق الوضع، مع اعتبار صحة الموظفين أولوية قصوى.

أمازون

وأكدت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية إرجاء عودة الموظفين إلى مكاتبهم حتى كانون الثاني/يناير العام المقبل عوضا عن أيلول/سبتمبر كما كانت تأمل. وقالت لوكالة فرانس برس "نطلب من الموظفين وضع أقنعة الوجه في مكاتبنا، باستثناء أولئك الذين تحققنا من تلقيهم اللقاح بالكامل".

غوغل وفيسبوك

وكانت شركتا غوغل وفيسبوك قد أعلنتا الأسبوع الماضي أن الموظفين العائدين إلى المكاتب سيحتاجون إلى أن يكونوا محصنين ضد كوفيد، في أحدث خطوة من جانب الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية.

وعززت زيادة الإصابات بمتحور دلتا المخاوف مجددا في الولايات المتحدة من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص.

من جهتها، حظرت غوغل على موظفيها غير المطعمين دخول مقراتها ومددت خيار العمل من المنازل حتى الـ 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في منشور على مدونة "سيحتاج أي شخص قادم للعمل في مكاتبنا إلى أن يكون مطعما".

وغوغل وفيسبوك كانتا من بين أوائل الشركات في العالم التي سمحت لموظفيها بالعمل عن بعد بدلا من التعرض لمخاطر كوفيد في المكاتب.

وقالت لوري غولر نائبة رئيس شركة فيسبوك لشؤون الموظفين ردا على استفسار لفرانس برس "سنطلب من أي شخص عائد للعمل في أي من مكاتبنا في الولايات المتحدة أن يكون مطعما".

وأضافت "سيكون لدينا إجراء متعلق بأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو لأسباب أخرى، وسنقوم بتقييم مقاربتنا في مناطق أخرى مع تطور الوضع".

وأعلنت نقابات ومنتقدون معارضتهم الزام العمال والموظفين بالتطعيم متذرعين بالحرية الشخصية. وقالت مايكروسوفت إنه سيتم استيعاب الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم لأسباب طبية أو دينية.

وتؤدي المخاوف المتزايدة من الجائحة إلى إبطاء العودة إلى المكاتب في القطاع المالي ايضا، حيث أبلغت شركة إدارة الاستثمارات العملاقة "بلاك روك" موظفيها الأمريكيين أنها مددت "فترة إعادة التكيف" لمدة شهر حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر.