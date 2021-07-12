شركتان تتبرعان بـ10 ملايين جرعة من لقاح فايزر للحكومة التايوانية

أعلنت شركتان تعملان في مجال التكنولوجيا في تايوان، الإثنين، التبرع بعشرة ملايين جرعة من لقاح بيونتيك- فايزر المضاد لفيروس كورونا للحكومة التايوانية التي تواجه عقبات عدة في مكافحة جائحة كوفيد_19.

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الإثنين، أعلن لو بينغ تشينغ، المتحدث باسم الحكومة التايوانية أنه تم توقيع اتفاق التبرع في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أن توصلت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في العالم، وشركة هون هاي، أكبر شركة مصنعة للمنتجات الإلكترونية في العالم، لاتفاق مع شركة بيونتيك الألمانية.

وكانت حكومة تايوان قد حاولت منذ شهور شراء اللقاح مباشرة من شركة بيونتيك، ملقية باللوم على الصين، بسبب رفضها لاتفاق كان من المقرر أن يوقعه الجانبان في وقت سابق من هذا العام، فيما تنفي الصين هذه الاتهامات.

وفي الشهر الماضي، وعقب ضغوط بشأن الوتيرة البطيئة لبرنامج التلقيح في تايوان، سمحت الصين لتيري جو، وهو ملياردير صيني، مؤسس شركة "فوكسكون" التايوانية، وكذلك شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، بالتفاوض نيابة عنها بشأن اللقاحات.

ولفت لو بينغ تشينغ إلى أن الشركات الخاصة تعاونت مع الحكومة للحصول على اللقاحات.

وقال إن الشركة الألمانية سوف تمد تايوان بـ10 ملايين جرعة بصورة مباشرة، دون الحديث عن الإطار الزمني لتوصيل الجرعات.

وحتى يومنا هذا، حصل حوالي 14% من سكان تايوان البالغ عددهم 23.6 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وبسبب الضغوط الصينية، تم استبعاد تايوان من اجتماع سابق كان يركز على كيفية تجنّب كارثة وبائية مقبلة وحضره أعضاء منظمة الصحة العالمية.

هذا وقال وزير الصحة في تايوان شين شيه-تشانغ في مقابلة إذاعية في فبراير/ شباط، إن شركة بيونتيك ألغت بيع 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في اللحظة الأخيرة بسبب "الضغط السياسي"، دون ذكر الحكومة الصينية بالإسم.

وعرضت بكين التبرع بلقاحات صينية الصنع، إلا أن حكومة الرئيسة تساي إنغ وين رفضت ذلك باعتباره "حيلة سياسية".

وتلقت تايوان 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا من الولايات المتحدة الأميركية في يونيو/جزيران و 1.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من حكومة اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

واشترت الجزيرة أيضًا 626000 جرعة من لقاح أسترازينيكا بشكل مباشر.