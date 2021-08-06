وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية بيتا القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد بانتظام تظاهرات ضد الاستيطان.

وأعلنت الوزارة "استشهاد عماد علي محمد دويكات (38 عاماً) بعد أن وصل بحالة حرجة جدًا مصابًا بالرصاص الحي في الصدر" إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وردا على سؤال لفرانس برس، لم يشأ الجيش الإسرائيلي التعليق حتى الآن.

وهو الفلسطيني الخامس الذي يقتل في بلدة بيتا التي يحتج أهلها ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها منذ أوائل أيار/مايو الماضي، إضافة إلى مقتل فلسطيني سادس من قرية يتما المجاورة.

وتشهد قرية بيتا ( 16 الف نسمة) مواجهات شبه يومية، خصوصا في ساعات المساء، احتجاجا على بؤرة استيطانية إسرائيلية أقامها مستوطنون على سفح جبل من أراضي القرية.

وتشتد وتيرة هذه المواجهات بعد صلاة الجمعة كل أسبوع.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل لفرانس برس إن الجيش الإسرائيلي " فتح النار على مجموعة من المتظاهرين توجهوا عقب الصلاة الى موقع المستوطنة ما أدى إلى إصابة عماد".

وأضاف "عماد هو الشهيد الثاني الذي يتم إطلاق رصاص متفجر عليه، إذ اخترقت الرصاصة ظهره بعد أن أصابته في صدره".

وفي 23 تموز/يوليو الفائت، أصيب 320 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيتا، معظمهم بالغاز المسيل للدموع وفق مسعفين. وقضى فتى في اليوم التالي متأثرا بإصابته بالرصاص.