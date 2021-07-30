اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع أفراد القوات الإسرائيلية الخميس بعد تشييع جنازة الطفل محمد مؤيد العلامي، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما، يعتقد أنه قتل بنيران الجيش الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 12 شخصا على الأقل تم تقديم العلاج لهم بعد إصابتهم بأعيرة نارية واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
No Comment المزيد من
شاهد: حديقة حيوان سيدني تحتفل بحيوان كوالا حديث الولادة
شاهد: جونسون يحاول الحفاظ على ثبات مظلته تحت طقس عاصف خلال مناسبة رسمية
شاهد: تنصيب تمثال لإحياء ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت
شاهد: فرقة ليتل ميكس شمعية في متحف مدام توسو الشهير في لندن
شاهد: الحرائق تلتهم أحراج شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية
شاهد: فيضانات وانهيارات طينية قرب بحيرة كومو الشهيرة في شمال إيطاليا
شاهد | أعمال فنية عن الكلاب تعرض للكلاب في هونغ كونغ
فيديو | هكذا رحّب سكان بولينيزيا الفرنسية بماكرون
شاهد: تدريبات مكثفة لعناصر الحماية في البيرو قبيل مراسم تنصيب الرئيس
شاهد | مهرجان "المقلع الرخامي" بروسيا وموسيقى البدايات السحيقة
شاهد | ياباني ضرير يقوده حدسه لممارسة رياضة التزلج على اللوح
شاهد: مسابقة للغطس التقليدي من الجسر القديم في مدينة موستار البوسنية
شاهد: أكثر من 50 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ
شاهد : سيارات وحافلات عالقة في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات
شاهد: صناع النبيذ الألمان يسعون لانتشال أعمالهم من تحت أنقاض الفيضان المدمر