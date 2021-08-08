شاهد: نشطاء يشكلون سلسلة بشرية حول منجم غارزفايلر

تظاهر حوالي 2500 شخص في غرب ألمانيا من أجل وقف سريع لتعدين الفحم في المنطقة، حيث يمكن للأشغال أن تتسبب في هدم قرية بالجرافات لإفساح المجال لاستمرار تشغيل منجم غارزفايلر.

وشكّل المشاركون في الاحتجاج سلسلة بشرية طولها 4 كيلومترات بين قرية لويتزيراث المهددة وكاينبيرغ القريبة. وتقع لويتزيراث على بعد بضع مئات من الأمتار من حفرة شاسعة حيث تستخرج شركة المرافق العملاقة الألمانية الفحم الحجري لحرقه في محطات الطاقة القريبة.

من المقرر أن ينتهي تعدين الفحم في ألمانيا بحلول عام 2038، ولكن علماء البيئة يقولون إنه يحتاج إلى التوقف قبل 10 سنوات على الأقل إذا أرادت البلاد أن تلعب دورها في تحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.