معارك طاحنة في وسط مدينة قندوز في شمال أفغانستان

تخوض القوات الافغانية الأحد معارك طاحنة ضد مقاتلي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون ومراسل لوكالة فرانس برس.

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز لفرانس برس إن "قتالا شرسا من شارع الى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة"، موضحا أن "بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار".

وسيطرت طالبان على عاصمتي ولايتين منذ الجمعة. لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في أيار/مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عبد العزيز أحد سكان قندوز تم الاتصال به هاتفيا إن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية في المدينة والطائرات تقصفهم". وتحدث عن "فوضى عارمة" في المدينة.

وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين لكنها تدافع الآن عن مدن في جميع أنحاء البلاد. وكانت طالبان قد اسنولت الجمعة على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز ثم في اليوم التالي على شبرغان في جوزجان.