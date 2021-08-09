انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان "مسألة ساعات"

بعد توديعه ناديه برشلونة باكيا الأحد، اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال غلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مثيرة. فمنذ إعلان النبأ القنبلة الخميس الذي تحدث عن رحيل "لا بولغا" عن صفوف الفريق الكتالوني، والجميع يترقب وجهته المقبلة.

هوية ناديه المقبلة لم تعد تحمل أي شك: فريق العاصمة الفرنسية هو ابرز المرشحين للحصول على خدمات الأرجنتيني الذي دافع طوال مسيرته عن ألوان ناد واحد حتى الآن وعلى مدى أكثر من 20 عاما حقق فيها جميع الالقاب الممكنة.

وبالنسبة إلى الصحف الفرنسية، فإن الصفقة ستتم في الساعات المقبلة وكشفت صحيفة "لو باريزيان" بقولها "سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا الإثنين أو ربما الثلاثاء، إنه السيناريو الأقرب لكي يتحقق".

أما صحيفة "ليكيب" الرياضية فقالت "إنها مسألة ساعات ليس إلا" قبل الإعلان عن انتقال ميسي رسميا واعتبرت بـ "أننا ندخل الأيام الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم الفرنسية".

وذكٌرت الصحيفتان بأنه يتعين على ميسي أن يخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع على عقده.

وكان ميسي قد قام بتوديع ناديه الأحد من خلال مؤتمر صحفي مؤثر استهله باكيا وقال في هذا الصدد "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الامر. كنت أريد وداعا مع الجميع على أرضية الملعب" مشيرا إلى أن وافق على تقليص راتبه إلى النصف لكن ذلك لم يكن كافيا لأن الصفقة تخطت السقف الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وكان عقد ميسي مع برشلونة قد انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكتالوني لعامين اضافيين، لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الاتفاق رسميا.

.بعد وداع ميسي لبرشلونة، سارع باريس سان جيرمان إلى الدخول في مفاوضات مع معسكر ميسي وتحديدا والده خورخي علما بأن اللاعب ألمح في مؤتمره الصححفي إلى امكانية الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية حيث سيلعب إلى جانب صديقه وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار بالإضافة إلى مواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس وباشراف مواطنه الآخر ماوريسيو بوكيتينو.

40 مليون يورو سنويا

كشفت الصحف الفرنسية بأن سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

لم تكن هذه الصفقة ممكنة لولا القوة المالية لدولة قطر مالكة سان جيرمان وتخفيف قيود اللعب النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). ولا شك بأن صفقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان ستنقل النادي الفرنسي إلى مصاف آخر من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.

فبوجود ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات إلى جانب الثنائي نيمار وكيليان مبابي، سيصبح سان جيرمان أبرز المرشحين لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته نهائي عام 2020 امام بايرن ميونيخ الألماني، وخروجه من نصف نهائي الموسم للفائت على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولقيت امكانية انتقال ميسي إلى صفوف سان جيرمان اشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدربين في الدوري الفرنسي وقال مواطنه خورخي سامباولي مدرب مرسيليا "لقد كسبت كرة القدم الفرنسية كثيرا في المواسم الأخيرة. اللعب ضد ميسي سيشكل حافزا إضافيا لنا".

وبحثت الصحف الفرنسية عن برنامج مباريات سان جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه والتي قد تكون ضد رينس في 29 آب/أغسطس، أو ضد كليرمون في 12 أيلول/سبتمبر بعد العودة من المباريات الدولية.

يذكر أن سان جيرمان استهل مشواره لاستعادة لقبه بطلا للدوري الفرنسي الذي خسره لصالح لليل الموسم الماضي، بالفوز على مضيفه تروا 2-1.