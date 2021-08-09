شاهد: فرق الإغاثة تهرع لانقاذ القرى المتضررة من فيضان نهر الغانج في شمال الهند

شهدت أجزاء من شمال الهند هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر الغانج الذي أغرقت مياهه منطقة ماديا براديش. وسارعت فرق الغغاثة لإجلاء أكثر من 14 ألف شخص بعد هطول الأمطار الغزيرة في منطقة تشامبال جواليور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستمرت عمليات الإنقاذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما زار وزير الاتحاد ناريندرا سينغ تومار والنائب جيوتيراديتيا سينديا المناطق المتضررة من الفيضانات.

وفي راجستان، تعرضت العديد من مناطق باران وكوتا وجالوار وبوندي للفيضانات وغمرت المياه العديد من القرى في منطقة كوتا. وتسببت الفيضانات في تدمير ما يصل إلى 10 آلاف كوخ، وتضررت العديد من المباني بشدة بسبب الأمطار.