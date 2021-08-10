بعد اتهامات التحرش الجنسي .. حاكم نيويورك أندرو كومو يعلن استقالته

أعلن حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي أندرو كومو الثلاثاء استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح "أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن أنسحب"، موضحا أن "استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما".

ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الأسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك، لكنه أكد أنه يرغب في تقديم "اعتذار عميق جدا" من أي امرأة تعرضت للإهانة بسبب سلوكه، وأضاف "كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. (اعترف) بأنني أعانق وأقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي".

وتابع "لم يخطر في بالي أن أتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك" الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديمقراطية.