ميسي ينضم رسميا إلى باريس سان جرمان بعقد يمتد حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جرمان رسميا الثلاثاء انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وسيرتدي ميسي القميص رقم 30 كما أشار شريط فيديو لنادي العاصمة الفرنسية، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 إلى 2006 قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية عن ميسي قوله على موقعه الرسمي "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جرمان".

وأضاف "كل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية. أعرف مدى موهبة أفراد الفريق والجهاز الفني هنا".

وتابع "أنا مصمم على بناء شيء مميز للنادي وأنصاره وأتطلع قدما لكي أدخل أرضية ملعب بارك دي برانس".

وتسارعت عملية انتقال ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء مع تأكيد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي صباحا نبأ انتقال نجله إلى سان جرمان، قبل أن يعلن الأخير تقديم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام رسميا الأربعاء مشيرا إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 30 في صفوفه لدى الإعلان في المساء عن توقيعه العقد رسميا.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية "لا سيكستا" من المطار في برشلونة قبل وصول نجله وعائلته: "نعم، ليو سيوقع اليوم لباريس سان جرمان". وعندما سئل من قبل الصحافيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقاً الثلاثاء مع سان جرمان، أجاب "نعم".

وفي حسابها على انستغرام، نشرت زوجة ميسي أنتونيلا أكوتزو صورة للثنائي في الطائرة قبل الإقلاع مع ابتسامة على محياهما، كاتبة "نحو مغامرة جديدة للخمسة" في إشارة الى الأطفال الثلاثة والزوجين.

ترحيب نيمار

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على انستغرام كتب فيه "اجتمعنا مجدداً" في إشارة إلى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وبعد القرار الصادم الذي صدر الخميس بعدم تجديد عقده الذي انتهى مع برشلونة الإسباني، كان سان جرمان الوجهة الأكثر احتمالاً للنجم الأرجنتيني، لاسيما بعد تعاقد مانشستر سيتي الإنكليزي مع نجم أستون فيلا جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

وخلافاً لما زعمت القناة التلفزيونية الكاتالونية "بيتيفي" ليل الإثنين-الثلاثاء بأن برشلونة قدم "عرضاً أخيراً" لابن الـ34 عاماً لكي يبقى في صفوفه، يبدو أن رحلة الـ21 عاماً في "كامب نو" انتهت بشكل مؤكد للنجم الأرجنتيني بسبب قانون سقف الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، ما تسبب بقرار الانفصال عن "بلاوغرانا" تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.

ومنذ بدء الحديث عن احتمال انضمام ميسي لسان جرمان حيث سيلعب تحت قيادة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، عاش جمهور نادي العاصمة وحتى لاعبي ومدربي الفرق المنافسة في الدوري الفرنسي حالة من النشوة.

وبدا الأمر محسوماً منذ صباح الثلاثاء و"الوجهة باريس" بحسب ما كتبت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، وذلك قبل أن يشاهد صحافي وكالة فرانس برس النجم الأرجنتيني مع زوجته وأطفاله الثلاثة يصلون في الساعة الواحدة والعشرين دقيقة الى مطار برشلونة-إل برات في طريقهم الى العاصمة الفرنسية.

في باريس، بالنسبة لجمهور نادي العاصمة الأمور كانت محسومة لدرجة أن عدداً كبيراً منهم أمضوا ليلتهم الأحد والإثنين أمام مطار لو بورجيه وعند مدخل ملعب "بارك دي برينس" بانتظار قدوم الأرجنتيني.