الأرجنتيني ميسي "سعيدٌ للغاية" بانضمامه الى باريس سان جيرمان

أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل أنه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ الأربعاء في ملعب "بارك دي برينس" من أجل تقديمه لوسائل الإعلام والمشجعين.

وقال أفضل لاعب في العالم ست مرات "أتطلع للاجتماع بزملائي، الطاقم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مضيفاً بأنه كان "من الصعب جداً علي" أن يترك برشلونة الإسباني "بعد هذه الفترة الطويلة" التي أمضاها في صفوفه، في إشارة الى دفاعه عن ألوان النادي الكتالوني طيلة 21 عاماً.

وتابع الأرجنتيني أنه يحلم باحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع سان جيرمان، اللقب الذي توج معه شخصياً أربع مرات سابقاً.

وقال ابن الـ 34 عاماً "قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جيرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك". وتوج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القارية عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جيرمان عن اللقب للمرة الأولى.

من جهته، رأى الرئيس القطري لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ناصر الخليفي الأربعاء بأن "لا عذر" للهداف كيليان مبابي من أجل الرحيل عن نادي العاصمة الذي ينتهي عقده معه في حزيران/يونيو 2022، وذلك بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق.

وقال الخليفي خلال تقديم ميسي كلاعب جديد في صفوف نادي العاصمة بعدما وقع معه الثلاثاء عقداً لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي، إن "كيليان باريسي، منافس بشدة. قال إنه يريد فريقاً قادراً على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية (من سان جيرمان). لا عذر له للقيام بأي شيء آخر (سوى البقاء مع الفريق)".

سيرتدي ميسي القميص رقم 30 كما اشار شريط فيديو لنادي العاصمة الفرنسية، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006 قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.