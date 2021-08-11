عملية سطو كبيرة من قِبل قراصنة إلكترونيين لعملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة الثلاثاء أن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة "بولي نتورك" التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "ايثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون".

ووجهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها "كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم ديفي"، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي.

وأضافت "هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة".

وهددت "بولي نتورك" بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة "التوصل إلى تسوية".

ولم ترد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.

وقالت "بولي نتورك" في سلسلة تغريدات "نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم" وتم تحويل أصول إلى حسابات يسيطر عليها الهاكرز"، كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون.

ولم ترد "بولي نتورك" أيضا على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق، لكن مستخدمي تويتر أجروا حسابات وقدروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.

وهذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية نيسان/أبريل وحتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقا لتحليل أجرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة بحماية الأصول المشفرة.