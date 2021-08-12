"إنستغرام" تسحب اللافتة الترويجية لفيلم ألمودوفار لانتهاكها قواعد العري

أعربت "إنستغرام" عبر شركتها الأمّ "فيسبوك" عن أسفها لسحبها لفترة وجيزة المنشورات التي تعرض اللافتة الترويجية لفيلم بيدرو ألمودوفار الجديد، وهي تظهر حلمة ثدي تقطر منها قطرة حليب.

وقالت ناطقة باسم "فيسبوك" في تصريحات لوكالة فرانس برس "سحبنا بداية عدّة منشورات تظهر الصورة لانتهاكها قواعدنا الخاصة بالعري".

وتابعت: "نقوم أحيانا ببعض الاستثناءات... عندما يكون مثلا السياق الفنّي واضحا. ولقد أعدنا المنشورات التي تعرض لافتة فيلم ألمودوفار على إنستغرام. ونحن جدّ متأسّفين على هذا الالتباس".

وتظهر هذه اللافتة حلمة بالأبيض والأسود تتدلّى منها قطرة حليب داخل عين على خلفية حمراء، في مشهد يوحي بعين تبكي.

وكان سحبها قد أثار جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في إسبانيا.

وندّد مصمّم هذا العمل الإسباني خافيير خايين بقرار "إنستغرام"، ناشرا لقطة من الشاشة تبيّن مسوّغات الشبكة لسحب هذه الصورة التي لا تحترم قواعد الاستخدام، بحسب تعبيرها.

وغالبا ما تُنتقد "إنستغرام" التابعة لـ "فيسبوك" على التطبيق الصارم لسياستها الخاصة بالعري ومكافحة استغلال الأطفال في مواد إباحية.

وتؤكّد "إنستغرام" من جهتها أن قواعدها تطوّرت لمراعاة كلّ ظرف على حدة والسماح باستثناءات في ما يخصّ العري، عندما يتعلّق الأمر مثلا بالرضاعة أو الفنّ.

ومن المرتقب أن يبدأ عرض "مادريس باراليلاس" في الصالات الإسبانية في العاشر من أيلول/سبتمبر. وقد اختير هذا الفيلم لافتتاح الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية الذي يقام بين الأول من أيلول/سبتمبر والحادي عشر منه.