بعد معارك قانونية طويلة...شل" تدفع تعويضات لنيجيريين لتسرب نفطي في السبعينات

وافقت شركة شل للنفط العملاقة الأربعاء على دفع حوالي 95 مليون يورو للمجتمعات المحلية في جنوب نيجيريا بسبب تسرب النفط في السبعينات.

والقرار هو الأحدث في ما يتعلق بجنوب نيجيريا الغني بالنفط حيث خاضت المجتمعات المحلية منذ فترة طويلة معارك قانونية بشأن تسرب النفط والأضرار البيئية.

معارك قانونية وتصميم على تحقيق العدالة

وقال متحدث محلي باسم فرع شركة شل في نيجيريا إن "أمر دفع 45,9 مليار نايرا (111 مليون دولار) للمدعين هدفه الامتثال بشكل تام ونهائي بالحكم الصادر".

وأكد المحامي لوسيوس نوسا، الذي يمثل مجتمع إيجاما-إيبوبو في ولاية ريفرز، القرار.

وقال المحامي "نفدت الوسائل وقرروا التصالح". وأضاف "القرار جاء نتيجة تصميم هذا المجتمع على تحقيق العدالة".

وأفادت الشركة أنها أكدت أن التسرب سببه أطراف ثالثة خلال الحرب الأهلية في نيجيريا من 1967 إلى 1970 والتي ألحقت أضرارا كبيرة بأنابيب النفط والبنية التحتية.

وذكرت منظمة "موسوب" التي تعنى بشؤون سكان أوغوني أن القرار "تأكيد للقضايا التي أثرناها بشأن تدمير شركة شل للبيئة في أوغوني والحاجة إلى معالجة ملائمة للأرض".

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أمرت محكمة هولندية "شل" بتعويض المزارعين النيجيريين عن التسربات التي لوثت معظم أراضيهم في دلتا النيجر بعد معركة قانونية استمرت 13 عاما.

وأمرت المحكمة الشركة بتعويض ثلاثة من كل أربعة مزارعين رفعوا القضية عام 2008. واستمرت القضية مدة طويلة إلى درجة أن اثنين من المزارعين النيجيريين توفوا منذ رفعها لأول مرة.